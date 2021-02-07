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Tedavi edilen at sahiplendirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde başıboş olarak aç ve yorgun bir şekilde dolaşırken bulunan at tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde başıboş olarak aç ve yorgun bir şekilde dolaşırken bulunan at tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirildi.


Geçtiğimiz günlerde İstasyon Mahallesi'nde terkedilmiş ve güçten düşmüş bir şekilde sahipsiz bir atın dolaştığını gören vatandaşlar durumu Akşehir Belediyesi'ne ihbar etti. Akşehir Belediyesi veterineri eşliğinde atın bulunduğu yere giden ekipler, açlıktan ve yorgunluktan güçsüz düşmüş hayvanı Hayvan Pazarı'ndaki kapalı bölüme götürerek tedavisine başladı. Tedavisi tamamlanan ve gücü yerine gelen sahipsiz hayvan, Ömür Umutlu'nun talebi üzerine kendisine verilerek sahiplendirildi.

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