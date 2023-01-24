Tekstil atık kumbaralarına yenileri ekleniyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından şehir merkezine yerleştirilen tekstil atık kumbaralarına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olunca bu kumbaraların sayısı artırıldı.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi çerçevesinde temiz bir doğa ve temiz bir Akşehir prensibiyle yapılan çalışmalar; tekstil atık kumbaralarının sayılarının çoğaltılması ile devam etmekte. Akşehir'deki belirli noktalara yerleştirilen tekstil atık kumbaraları vatandaşlar tarafından ilgi görmesi nedeniyle mahallelerdeki kumbaraların sayısı artırılıyor. Akşehir Belediyesi vatandaşların gösterdiği ilgiye kayıtsız kalmayarak kumbara bulunmayan noktalara yenilerini ilave etmeye başladı. Vatandaşlar kullanılmayacak durumda olan tekstil ve ayakkabılarını kumbaralara atarak bu atıkların çöpe gitmesine engel olacak hem de bu atıkları geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkıda bulunmuş olacaklar.