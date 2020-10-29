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Temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

Konya’da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.

Konya'da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dolu olduğu tespit edilen mermiler, ilk incelemenin ardından polis tarafından götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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