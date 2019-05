Tenzile Ana Hasta Konukevi 81 bin misafirini ağırladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınları için otel konforunda hizmet veren Tenzile Ana Hasta Konukevi bugüne kadar 81 bin üzerinde misafirini ağırladı.

Meram Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınları için otel konforunda hizmet veren Tenzile Ana Hasta Konukevi, bugüne kadar 81 binin üzerinde hasta ve hasta yakınını misafir etti. Sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 18 bin kişiyi misafir eden Hasta Konuk Evinin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmetin kendi alanında önemli bir açığı kapattığına işaret etti.

“Her daim vatandaşlarımızın yanındayız”

Tesisin, şehir dışından gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirten Başkan Kavuş, “Tesisimiz, 42 odası ile aynı anda 84 kişiye hizmet verebiliyor. Bugüne kadar ağırladığı misafirlerin sayısına bakıldığında ne denli önemli bir görevi ifa ettiği daha net anlaşılmaktadır. Hastalar ve hasta yakınları bir aya kadar kalabiliyor. Yoğun bakım hastaları gibi daha uzun süreye ihtiyaç duyulan durumlarda da yine onların yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi kötü günlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz” diye konuştu.

“Gönül belediyeciliği yolunda elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz”

Herhangi bir ücret almaksızın hasta ve hasta yakınlarının konakladığı tesiste her ayrıntının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirten Başkan Kavuş, vatandaşların hizmetten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Mustafa Kavuş, “Milletimizin misafirperverliğinin en güzel örneğini taşıyan bu hizmet, birçok şehrimize de ilham kaynağı olmuştur. 7'den 70'e her yaşa ve toplumun tüm kesimlerine dokunan siyaset anlayışımızın en iyi tezahürlerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışı çerçevesinde bundan sonra da her yatırımımız, insan odaklı olacaktır. Klasik Belediyecilik hizmetlerimizin yanında vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve tasarrufu da göz ardı etmeden insanımızın yanında olacak ve ihtiyaç duyulan yerde elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü biz bu yola, insanımıza hizmet hakka hizmettir düsturuyla çıktık, bunun da gereğini yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.