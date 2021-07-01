Ters yönde giden sürücü karşıdan polis gelince yakayı ele verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde ters yönden giderken karşısında polisi gören sürücü, geri vitese aldığı aracıyla kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, ters yöne girerek yoluna devam etti. Yaklaşık 50 metre ters yönde giden sürücü, karşısından polis aracının geldiğini görünce geri vitese taktığı aracıyla geldiği yöne gitmeye başladı. Bir süre gire viteste giden sürücü, polis aracından inen bekçiler tarafında durduruldu. Bekçiler trafiği tehlikeye sokan sürücüyü uyarmasının ardından trafik ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsüne ters yönden gitmek ve trafiği tehlikeye sokmaktan cezai işlem uygulandı.