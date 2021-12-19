Ters yönde giderken otomobile çarptı, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ters yönde giderken kar nedeniyle kayganlaşan yolda park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beyşehir'in Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan otomobil ters yönde giderken karlı yolda kayarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yol kenarında duran otomobilin sürücüsü, aracından inerek yanındaki kişi ile birlikte aracında zarar olup olmadığını kontrol etti. Bir süre giden aracın arkasından bakan sürücü, daha sonra aracına binerek kendisine çarpan aracın peşine düştü. Ters yönde giderken park halindeki araca çarpan ve yoluna devam otomobil bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.