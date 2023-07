Tespihçiler Kahvesinde hem sohbet hem de ticaret var

Konya Tespihçiler Kahvesi, tespih koleksiyonerlerine bir araya gelmek için mekan olurken, Türkiye'deki tespih koleksiyonerleri ile de ticaret yapma fırsatı sunuyor.

Konya Tarihi Bedesten Çarşısı içerisinde 3 yıl önce açılan Konya Tespihçiler Kahvesi, tespih severler için uğrak nokta haline geldi. Konyalı tespih koleksiyonerlerini bir araya getiren kahve, hem kendi aralarında hem de Türkiye genelindeki tespih koleksiyonerleri ile ticaret yapmalarına imkan sağlıyor. Kahve içerinde çok sayıda irili ufaklı binlerce tespih bulunuyor. Tespihlerin yanı sıra kahvede eski dönemlere ait onlarca saat, çeşitli taşlardan yüzükler ve bir çok tarihi niteliği bulunan eserler yer alıyor. Tezgah açan koleksiyonerlerin bazıları kahvede aldıkları eski tespihlerin bakımlarını yapıyor, satışa hazır hale getiriyor.

“Konya'da olmayan bir kahveydi”

Konya Tespihçiler Kahvesi'nin işletmecisi Mustafa Karaman, ortağı ile birlikte 3 yıl önce kahveyi açtıklarını belirterek, “Konya'da olmayan bir kahveydi. 81 ilde var bu tarz kahveler, Konya'da da biz bu işi üstlendik. Biz burayı açmadan önce elektrik işi yapıyorduk ama tespihe merakımız vardı. Konya'da böyle bir eksik var biz de farklı iş arayışı içindeydik, bu kahveyi açmaya karar verdik. Daha önce Konya'da tespih alım satımı, cami önlerinde, banklarda, kaldırım üstlerinde yapılıyordu. Biz burayı resmi bir şekilde, patentini dahi alarak faaliyette geçirdik. Esnaflarımız da bizler de gayet memnunuz” dedi.

Kahveye gelen müşterilerin ilk başta şaşırdığını ifade eden Mustafa Karaman, “İlk gelenler şaşırıyorlar. Kahvemiz ortam olarak da farklıdır. Herkes birbiri tanır. Yeni gelenler de bu aileye dahil oluyor. Yerel yönetimimiz ile görüşüp Konya'da tespihçiler ile alakalı bir fuar ve pazar oluşturmayı düşünüyoruz. Ankara ve Adana her ayın bir pazar günü bir pazar kuruluyor. 81 ildeki tespih işiyle uğraşan esnaflar bu pazarlara gelerek ticaret yapıyor. Biz de Konya'da böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'deki en ünlü kahvelerden bir tanesi”

Konya'da 33 yıldır tespih işleri ile uğraştığını söyleyen Veysel Kahrani, “Konya'da 1990 yılından beri teşbih, yüzük, saat, künye gibi antika işleriyle uğraşıyorum. İstanbul'a her hafta gidip geliyorum. Osmanlı tespihleri satıyorum. Hepimizin teşvikiyle böyle bir kahve açıldı. Şu anda Türkiye'deki en ünlü kahvelerden bir tanesi. Temiz, düzgün, dürüst güzel ticaret dönen bir yer. Buradaki olan sohbet muhabbet çok güzeldir. Sigara içilmez, kötü konuşulmaz, herkes ticaretine bakar. Ticaret güzeldir burada. Onun için Ankara'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, Bursa'dan her yerden müşterilerimiz gelir. Her hafta ise başka şehirlerden esnaflarımız gelir, onlarla alışverişi yaparız, biz onlardan alırız onlar bizlerden alır” diye konuştu.