Tezgahtaki hurmalar kargoyla evlere gönderiliyor

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, sanal alışverişi de artırdı. Salgın nedeniyle evden çıkamayanlar Ramazan ayının da gelmesiyle sanal alışveriş sitelerinden hurma siparişi vermeye başladı. Konya'da hurma satışı yapan Murat Dural da, satışların vatandaşların evden çıkmamasıyla internet satışlarının arttığını söyledi. Evlere teslim olarak da hizmet verdiklerini ifade eden Dural, “Perakende satışlar da hareketli, yetişmekte biraz zorlanıyoruz. Bu hafta biraz yoğun geçiyor. Korona virüsten dolayı satışlarımız yüzde 50-60 civarında düşmüştü. Son bir aydır bayağı düşüktü, Ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte şu son hafta biraz hareketli geçiyor. Ama önceki senelere kıyasla tabii ki çok farklı” dedi.

“Çok zam geldi dövizle birlikte ama yansıtmadık”

Dövizle birlikte hurmalara zam geldiğini ancak fiyatlara yansıtmadıklarını aktaran Murat Dural, “Biz yansıtmadık, vatandaşımız yararlansın diye. Hurma çeşitleri 18 liradan başlayıp 120 liraya kadar var. En çok satılan ürünler Mebrum cinsi dediğimiz Medine hurması. Genelde hac ve umrecilerin de getirdiği olarak da bilinen hurmadır. Ondan sonra da Kudüs hurması olarak bilinen Medjoul hurması onu takip eder” ifadelerini kullandı.