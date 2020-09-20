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TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında, 1922 Konyaspor sahasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz


Hakemler: Erdem Temel, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı


1922 Konyaspor: Kadem, Seydi, Ahmet Önay, Can Demir, Ekrem (Gaffar dk. 84 ?), İsmail, Mehmet Ali (Doğan dk. 71), Maksut, Süleyman, Seddar, Celal


Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Hakan Aslantaş, Burak, Berkay, Caner, M.Reis, Mehmet (Abdülaziz dk. 82 ?), Çağrı, Berk (Ümit dk. 89 ?), Devrim (Hasan dk. 76)


Gol: M.Reis (dk. 53 pen.) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Seydi (1922 Konyaspor), Canberk (Sakarya)

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