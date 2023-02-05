TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - 1954 Kelkitspor: 3

TFF 3.
Lig 1. Grup 21. hafta müsabakasında 1922 Konyaspor, evinde 1954 Kelkitspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Cihan Ataş, Harun Günaydın, Mustafa Cem Büyük
1922 Konyaspor: Ozan Oruç, Murat Karadeniz, Yaşar Kavas, Cihat Aktaş, Erkan Sasa (Oğuzhan Uzun dk. 46) Bartu Baladın (Fatih Mankır dk. 46), Hüseyin Biber (Abdulsamet Kaya dk. 61), Hüseyin Uyanıker, Furkan Birdal, Ali Özdemir (Seçim Koç dk. 71), Seyit Mehmet Söğüt
1954 Kelkitspor: Ogün Nuhoğlu, Berşan Yavuzay, Ramazan Erarsalan, Halil Keleş, Hüseyin Yıldız, Oğuzhan Yıldırım (Ensar Bayır dk. 77), Tayfun Çulha (Köksal Ayaydın dk. 71), Yekta Sönmez (Metin İlhan dk. 86 ?), Enescan Özdemir (Bedirhan Salih dk. 76), Mertkan Cengiz, Onur Demir
Goller: Onur Demir (dk. 29), Enescan Özdemir (dk. 76), Bedirhan Salih (dk. 89) (1954 Kelkitspor)
Sarı kartlar: Enescan Özdemir, Yekta Sönmez, Hüseyin Yıldız (1954 Kelkitspor), Hüseyin Uyanıker, Yaşar Kavas (Konyaspor)