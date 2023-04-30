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TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Belediye Derincespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 31. haftasında 1922 Konyaspor evinde Belediye Derincespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz


Hakemler: Egemen Artun, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ahmet Türkeş


1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Fatih Mankır, Cihat Aktaş, Hüseyin Aybars Tüfekci, Muhammed Enes Doğan, Seçim Can Koç, Burak Özsoy, Hüseyin Mert Uyanıker, Ali Özdemir (Gökberk Efe dk. 62), Burak Temir (Furkan Cinkaya dk. 46), Seyit Mehmet Söğüt


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammet Fatih Yıldırım, Abdulkerim Canlı, İlker Cihan, Fatih Cin (Tarık Mayhoş), Mehmet Tosun (Bertuğ Başdemir dk. 66), Furkan Gedik (Kubilay Serbest), Ahmet Keleş, Uğurcan İkikardeş (Yiğit Demir dk. 90+3 ?), Eren Bayraktar (Uğurcan Bekçi dk. 66)


Gol: Mehmet Tosun (dk. 45+3) (Belediye Derincespor)


Sarı kartlar: Seçim Can Koç, Hüseyin Mert Uyanıker, Muhammed Enes Doğan (1922 Konyaspor)

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