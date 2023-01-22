TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Eskişehirspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 19. haftasında 1922 Konyaspor evinde karşılaştığı Eskişehirspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Onur Güneş, Burak Menteşe, Ömer Okumuş
1922 Konyaspor: Ozan Oruç, Bartu Baladın, Murat Karadeniz, Hüseyin Biber (Furkan Cinkaya dk. 67), Seçim Koç (Abdulsamet Kaya dk. 35), Hüseyin Uyanıker, Yaşar Kavas, Cihat Aktaş, Seyit Söğüt, Erkan Sasa (Oğuzhan Uzun dk. 29), Ali Özdemir (Mücahit Kaya dk. 46)
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Akbulut (Cihangir Çağlıyan dk. 88 ?), Hasan Uyğur (Eren Altıntaş dk. 60), Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Arı, Tolga Yakut (Ayhan Taşlı dk. 82 ?), Eray Ertorun, Berkay Tanır, Yunus Alagöz, Bartu Göçmen
Gol: Arda Okumuş (dk. 90+2) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Oğzuhan Uzun (Konyaspor), Berkay Tanır (Eskişehirspor)