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TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz


Hakemler: Metin Ateş, Turhan Akbaş, Cem Harman


1922 Konyaspor: Ozan, Murat, Yaşar, Cihat (Batuhan Türk dk. 62), Erkan, Bartu (İsmail Can dk. 71), Seçim, Hüseyin, Ali Karakaya (Hüseyin dk. 46), İsmail (Abdulsamet dk 71), Mehmet (Kaan dk. 46)


Nevşehir Belediyespor: Şener, Can, Berkay, Kerem, Onur, Serdar, Halil (Ali Kılıç dk. 80 ?), Gökay (Ömer dk. 86 ?), Baran, Özgür Can, Ali Kuçik (Batuhan Ulutaş dk. 74)


Gol: Ali Kuçik (dk. 7) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Seçim, Hüseyin (1922 Konyaspor)

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