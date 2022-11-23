TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Metin Ateş, Turhan Akbaş, Cem Harman
1922 Konyaspor: Ozan, Murat, Yaşar, Cihat (Batuhan Türk dk. 62), Erkan, Bartu (İsmail Can dk. 71), Seçim, Hüseyin, Ali Karakaya (Hüseyin dk. 46), İsmail (Abdulsamet dk 71), Mehmet (Kaan dk. 46)
Nevşehir Belediyespor: Şener, Can, Berkay, Kerem, Onur, Serdar, Halil (Ali Kılıç dk. 80 ?), Gökay (Ömer dk. 86 ?), Baran, Özgür Can, Ali Kuçik (Batuhan Ulutaş dk. 74)
Gol: Ali Kuçik (dk. 7) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Seçim, Hüseyin (1922 Konyaspor)