TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 1 - Amasyaspor 1968: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 23. haftasında 1922 Konyaspor evinde Amasyaspor 1968'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Ramazan Haymana, Gökhan Coşar, Adem Mazlum
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Cihat Aktaş, Hüseyin Tüfekci, Muhammed Doğan, Erkan Sasa, Seçim Koç, Burak Özsoy (Yaşar Kavas dk. 89 ?), Furkan Birdal, Çağdaş Şendur (Hüseyin Uyanıker dk. 46), Gökberk Efe (Oğuzhan Uzun dk. 46), Furkan Cinkaya (Batuhan Türk dk. 75)
Amasyaspor 1968: Taylan Arman, Cuma Üzüm, İsmail Hacıhafızoğlu, Ramazan Işık (Hamza Alper dk. 16), Ethem Pülgir, Can Morgül, Ahmet Tuncay, Emin Balcılar (Enes Çavdar dk. 81 ?), Emre Işık (Rıfat Aslan dk. 46), Fevzi Bozkuş, Mustafa Aydoğdu (Taha Aydınlı dk. 59)
Gol: Furkan Birdal (dk. 54) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Batuhan Türk, Ramazan Haklı (1922 Konyaspor)