TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 1 - Edirnespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 15. haftasında 1922 Konyaspor evinde Edirnespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı
Hakemler: Taha Öztürk, Alp Osman Karaosmanoğlu, Ömer Yasin Gezer
1922 Konyaspor: Ozan Can, Bartu (Hüseyin dk. 55), Murat, İsmail Cem (Ali Karakaya dk. 55), Seçim Can, Hüseyin Mert, Yaşar, İsmail Can (Kaan Mert dk. 61), Cihat, Seyit Mehmet (Batuhan dk. 80 ?), Erkan
Edirnespor: Durmuş, Kaan (Ali Aydın dk. 46), Sertaç (Abdussamet dk. 46), Uğur, Ahmet (Furkan dk. 89 ?), Gencay (Ümit dk. 80 ?), Erkan, Engin, Oğuzhan, Fırat (Hüseyin dk. 66), Emre Gürsel
Goller: Seçim Can (dk. 18) (1922 Konyaspor), Engin Mert (dk. 45) (Edirnespor)
Sarı kartlar: Bartu, Kan Mert (1922 Konyaspor), Uğur, Oğuzhan (Edirnespor)