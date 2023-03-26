TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 2 - Çatalcaspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 25. haftasında 1922 Konyaspor evinde Çatalcaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Melis Özçiğdem, Gökhan Özkan, Ali Şahin
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Gökberk Efe (Oğuzhan Uzun dk. 46), Burak Özsoy (Çağdaş Şendur dk. 75), Hüseyin Uyanıker, Fatih Mankır, Furkan Birdal, Cihat Aktaş, Hüseyin Tüfekci, Muhammed Doğan, Seyit Mehmet Söğüt, Furkan Cinkaya (Burak Temir dk. 27)
Çatalcaspor: Ramazan Üstündağ, Yusuf Sarohan (Yunus Duyan 63), Reha Kurt (Mustafa Sol dk. 90+1 ?), Yunus Karaman, Bahri Avcı, Ertuğrul Usta, Tayfun Yanar, Furkan Orak (Fatih Ekinci dk. 83 ?), Emre Aydın, Murat Yılmaz (İsmail Sevindi dk. 84 ?), Selahattin Seyhun (Mustafa Öztürk dk. 63)
Goller: Selahattin Seyhun (dk. 4), Furkan Orak (dk. 21) (Çatalcaspor), Hüseyin Uyanıker (dk. 48 ve 66) (1922 Konyaspor)
Kırmızı kart: Emre Aydın (dk. 41) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Selahattin Seyhun (Çatalcaspor), Muhammed Doğan, Oğuzhan Uzun (1922 Konyaspor)