TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 2 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 16. haftasında 1922 Konyaspor evinde Şile Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Furkan Bakan, Suat Fidan, Adnan Akbulut
1922 Konyaspor: Ozan Can, Bartu (Batuhan dk. 80 ?), Murat, Hüseyin (İsmail Cem dk. 68), Seçim (Ali dk. 80 ?), Hüseyin, Yaşar, İsmail Can (Kaan dk. 56), Cihat (Abdulsamet dk. 80 ?), Seyit, Erkan
Şile Yıldızspor: Süleyman, Arda, Ali Emre, Mustafa Acar (Emre dk. 58), Mustafa Demirel (Bünyamin dk. 67), Saffet, Raşit, Barış, Berat (Şahin dk. 71), Oğuzhan, Ali Han (Yusuf dk. 71)
Goller: Mustafa (dk. 17 k.k.), Yaşar (dk. 89) (1922 Konyaspor), Barış (dk. 44 ve 75) (Şile Yıldızspor)
Sarı kartlar: Ali Emre, Mustafa Acar (Şile Yıldızspor), Bartu, Mehmet (1922 Konyaspor)