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TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 2 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 16. haftasında 1922 Konyaspor evinde Şile Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz


Hakemler: Furkan Bakan, Suat Fidan, Adnan Akbulut


1922 Konyaspor: Ozan Can, Bartu (Batuhan dk. 80 ?), Murat, Hüseyin (İsmail Cem dk. 68), Seçim (Ali dk. 80 ?), Hüseyin, Yaşar, İsmail Can (Kaan dk. 56), Cihat (Abdulsamet dk. 80 ?), Seyit, Erkan


Şile Yıldızspor: Süleyman, Arda, Ali Emre, Mustafa Acar (Emre dk. 58), Mustafa Demirel (Bünyamin dk. 67), Saffet, Raşit, Barış, Berat (Şahin dk. 71), Oğuzhan, Ali Han (Yusuf dk. 71)


Goller: Mustafa (dk. 17 k.k.), Yaşar (dk. 89) (1922 Konyaspor), Barış (dk. 44 ve 75) (Şile Yıldızspor)


Sarı kartlar: Ali Emre, Mustafa Acar (Şile Yıldızspor), Bartu, Mehmet (1922 Konyaspor)

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