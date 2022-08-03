Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Başkan Altay'ı ziyaret etti

Çeşitli toplantılara katılmak üzere Konya'da bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyarete Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, merkez ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın çok hızla geliştiğini belirterek, özellikle tarıma dayalı sanayiyle başlayan sanayi dönüşümünde bugün gelinen noktada Konya'nın 3 milyar dolar ihracata ulaştığını ve 180'den fazla ülkeye ihracat yapar duruma geldiğini hatırlattı. Şehrin kendi ticaretinde de çok hızlı gelişmeler olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Günlük ticaretin çok hızlı olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle yaz ayları hem gurbetçilerimiz burada hem tarıma dönük ticarette insanlar gelirlerini elde etmeye başladı. Konya'da işler iyi gidiyor. Buna çok büyük katkınız var. Tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz şehrimizi onurlandırdı” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, Konya'nın başta tarım, sanayi ve turizm olmak üzere her alanda büyük bir atılım gösterdiğini ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisinin büyümesine büyük katkıda bulunduğunu söyledi. Bakan Mehmet Muş, Konya sanayisine ve ekonomisine katkısı sebebiyle Başkan Altay'a teşekkür etti. Başkan Altay ziyaretin sonunda Bakan Muş'a Konya Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti.