İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Otmancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir evin duvarına çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Tonel'in (64) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralanan sürücü B.T. ve yolcu olarak bulunan M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.