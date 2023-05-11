TİMAV'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı (TİMAV) Abdullah Ecevit Öksüz, pazar günü yapılacak seçimlerin tarihi fırsat niteliğinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını açıkladı.

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerin tarihi fırsat niteliğinde olduğunu söyledi. Öksüz, gerek ülkemiz, gerek dünyadaki küresel politik ve ekonomik gelişmeler açısından, tahmin edildiğinden çok daha derin ve önemli etkileri olan bu seçimin ülkemiz ve milletimiz için gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade ettiğini belirterek, "TİMAV olarak ülkemizin ve milletimizin huzuru, güvenliği, refahı, istikbali için çaba sarf eden, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alan, milletin sesi, hizmetkarı olan, adil ve samimi duruşuyla bölgesinde ve dünyada barışın, güvenin köprüsü haline gelen saygın kişi ve kurumların hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta başta İmam Hatipliler olmak üzere, sağduyu ve vicdan sahibi tüm halkımızın sandığa giderek; terörle mücadeleye set koyanlara, millet üzerinde kirli oyunlar peşinde koşanlara, PKK'ya kol kanat gerip arka çıkanlara, milletin inançları, kültür ve medeniyeti ile kavgalı olanlara, FETÖ'ye, FETÖ'nün yerli ve uluslararası işbirlikçilerine, 15 Temmuz ruhuyla bir kez daha 'dur' diyeceğine ve Cumhurbaşkanımıza güçlü bir şekilde yeniden yetki vereceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye'de 20 yıldır statükonun kalkması için çalışan, ülkemizi her türlü iktisadi, siyasi ve sosyal krizlerden başarıyla çıkaran, bürokratik prangalardan kurtaran, değişimin ve gelişimin öncüsü konumunda bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağımızı ve onun ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda kararlılıkla yürüyeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadelerini kullandı.