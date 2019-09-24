Tıp öğrencilerinin beyaz önlük giyme heyecanı

SÜ ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için 2019-2020 eğitim-öğretim yılı beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen törene, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, SÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Okka, SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş yaptığı açılış konuşmasında, öğrencilerinin başarılı bir hekim olmasını sağlayacaklarını söyledi. 31'i Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 156'sı yurt dışı kaynaklı öğrencisiyle toplam öğrenci sayılarının bin 380'e ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Göktaş, fakültelerinin Türkiye'de bulunan 92 tıp fakültesi içerisinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından eğitim seviyesi açısından kanıtlanmış ve akredite edilmiş 30 tıp fakültesinden birisi olduğunu bildirdi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise konuşmasında, kutsal bir mesleğe ilk adımlarını atan öğrencileri tebrik etti.

"Beyaz önlükleri şerefle taşıyacağınıza inancımız tam"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, geçen yıl kurulan tıp fakültelerinin altyapısı tamamlanana kadar öğrencilerine Konya'da Selçuk Üniversitesinde eğitim vereceğini hatırlattı.

Rektör Akgül, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve üniversite ailesine öğrencilerine ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederek, “Sevgili öğrenciler, bugün giyeceğiniz beyaz önlüklerinizi hayatınızın sonuna kadar şerefle taşıyacağınıza, mesleğinizi en iyi şekilde yerine getirmek, mesleki bilginizi ve tecrübenizi her daim geliştirmek konusunda gece gündüz demeden çalışacağınıza inancımız tamdır. Bugün burada beyaz önlüklerini giymek üzere aramızda bulunan, 31'i Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi olmak üzere toplam 226 öğrencimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, törenimizde bizleri yalnız bırakmayan başta veliler olmak üzere tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Başkoordinatör Prof. Dr. Onur Ural tarafından “Her Koşulda Hekimlik” başlıklı açılış dersi anlatıldı. Tıp Fakültesini dereceyle kazanan öğrencilere plaket verilirken beyaz önlük giydirildi.