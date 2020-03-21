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Tır dorsesine gizlenen 4 bin 700 paket kaçak sigara bulundu

Konya’da bir tır dorsesinde yapılan aramada fıstık çuvalları arasına gizlenmiş yaklaşık 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya'da bir tır dorsesinde yapılan aramada fıstık çuvalları arasına gizlenmiş yaklaşık 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçak sigarayla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar doğrultusunda Doğu illerinden bir tır ile kent merkezine gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Polis şehir merkezine giriş yolu üzerinde uygulama noktasında takip edilen bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan aramada fıstık çuvalları içerisine gizlenmiş 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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