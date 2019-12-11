İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda tır ile traktör çarpıştı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda tır ile traktör çarpıştı. Kazada traktörün römorkunda bulunan 7 koyun telef oldu.


Kaza, akşam saatlerinde Adana Konya Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 42 YT 915 plakalı tır ile Ö.K. idaresindeki 59 SA 796 plakalı traktör çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 7 koyunun telef olduğu tespit edilirken, kazaya karışan traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.