Tır park halindeki hafif ticari aracı çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın çarptığı park halindeki hafif ticari araç önündeki kamyonete çarparak arada kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, 14.30 sıralarında Ankara-Konya karayolu Kırkahvesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 01 JB 021 plakalı tır, yol kenarında park halindeki Ö.T.'ye ait 42 GA 767 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, hemen önündeki başka bir kapalı kasa kamyonete çarptı. Tır ile kamyonet arasında kalan hafif ticari araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası, hasar gören hafif ticari araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.