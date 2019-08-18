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Tıra arkadan çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Konya’nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobili sürücüsü, kaza sonrası aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobili sürücüsü, kaza sonrası aracını bırakıp kayıplara karıştı.


Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kulu Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kasım Y. idaresindeki 42 DSL 85 plakalı tıra sürücüsü belirlenemeyen 06 BFG 607 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce bir binanın bahçe duvarına ardından da demir korkuluklara çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu. Polis, kazadan sonra kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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