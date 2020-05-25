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Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybederken iki çocukları yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybederken iki çocukları yaralandı.


Kaza, Konya - Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde Akşehir Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden 42 Y 3892 plakalı tır ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan çocukları 6 yaşındaki Ali Efe ile 10 yaşındaki Elif Ayşe yaralandı. Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Tır şoförü M.Ş.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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