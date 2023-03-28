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Tırla Hatay'a götürülen konteyneri şiddetli rüzgar devirdi

Konya’nın Seydişehir ilçesi yakınlarında etkili olan şiddetli rüzgar, Antalya’dan Hatay’a tırla götürülen konteynerleri devirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesi yakınlarında etkili olan şiddetli rüzgar, Antalya'dan Hatay'a tırla götürülen konteynerleri devirdi.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde ve çevresinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Antalya'dan Hatay'a yardım götüren Hasan Ş. idaresindeki 42 P 9055 plakalı tırın dorsesinde bulunan 2 adet konteyner, Antalya Çevre Muradiye Kavşağına geldiğinde şiddet rüzgar nedeniyle devrilerek şarampole yuvarlandı. Tırın dorsesinden düşen konteynerler kullanılamaz hale gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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