TİSA ile gelenekli sanatlar ihya ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA)'nde musiki, hüsn-i hat, resim, kalem işi ve tezhip ana branşlarında uzman hocalarla yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler başladı.

KOMEK bünyesinde hizmet veren TİSA'da dersler başladı. Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla KOMEK bünyesinde hizmet veren TİSA, gelenekli sanatları ihya etmeye devam ediyor. Bu çerçevede TİSA'da musiki, hüsn-i hat, tezhip, resim, kalem işi ve tezhip ana branşları ile sanat felsefesi, Osmanlı Türkçesi, divan edebiyatı ve Farsça alt branşlarında ücretsiz dersler veriliyor.

Eğitimlere katılmak için mülakatları başarıyla geçen kursiyerler, KOMEK Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi'nde (Ali Gav Medresesi) ve KOMEK Beyhekim'de (Kazeruni Medresesi) derslere başladı. Eğitimler, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak beş ana branş, dört alt branş ile karma olarak gerçekleştiriliyor. Ana branşlardan herhangi birini tercih eden kursiyer, alt branşların tamamını almakla sorumlu oluyor.

Alanında uzman hocalar eğitim veriyor

Alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimlerde; Ahmet Çalışır ile Musiki, Mustafa Yıldırım ile Temel Musiki, Muhsin Kaleli ile Resim, Abdurrahman Depeler ve S. Ahmet Depeler ile hüsn-i hat, Ali Fuat Baysal ile kalem işi-tezhip, İsmail Çökük ile de tezhip dersleri veriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 2016 yılından beri ortaklaşa düzenlenen Arapça, Farsça ve Selçuklu Tarihi derslerinden oluşan “Selçuklu Okumaları” programları da devam ediyor. Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Doç. Dr. Mehmet Şimşir, Dr. Zekeriya Şimşir, Ümmü Akkaya ve Merve Özer ile birlikte yürütülen proje; özellikle Selçuklu ve Türk-İslam Sanatlarını öğretmeyi, geçmişten gelen mirası gençlere aktarmayı ve kadim değerlerimizi yaşatmayı amaçlıyor. Selçuklu Okumaları programına devam eden ve başarılı olanlar, iki yılın sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.