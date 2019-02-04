İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TİSA ile Türk-İslam Sanatları ihya edilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez kurulan Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA), Konya’nın tanınmış, alanında uzman hocaları tarafından verilecek eğitimlerle 11 Şubat’ta başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez kurulan Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA), Konya'nın tanınmış, alanında uzman hocaları tarafından verilecek eğitimlerle 11 Şubat'ta başlayacak.


Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde ilk defa hizmet verecek TİSA faaliyetlerine başlıyor. Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan TİSA, gelenekli sanatları ihya edecek. Bu kapsamda ücretsiz verilecek eğitimler için düzenlenen seviye belirleme sınavları, 14-27 Ocak tarihleri arasında başvuru yapan 360 kişinin katılımı ile hafta sonu yapıldı. Konya'nın tanınmış hocaları tarafından verilecek eğitimlerde ana branşlar Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, Resim, Kalemişi ve Tezhip olurken; alt branşlar Sanat Felsefesi, Osmanlı Türkçesi, Divan edebiyatı ve Farsça olacak. Sınavlar sonucu yeterli bulunan kursiyerlerle 11 Şubat'ta dersleri başlayacak Türk İslam Sanatları Akademisi'nde Ahmet Çalışır Musiki, Abdurrahman Depeler ve S. Ahmet Depeler Hüsn-i Hat, Ali Fuat Baysal Kalem İşi ve Tezhip, Murat Ak Divan Edebiyatı, Muhsin Kaleli Resim, Mehmet Harmancı Sanat Felsefesi, İbrahim Kunt Osmanlı Türkçesi, İbrahim Kunt ise Farsça eğitimleri verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.