TİSA Kayıtları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde Türk-İslam Sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hizmet veren Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA)'nde ön kayıt süreci başladı.

KOMEK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk İslam Sanatları Akademisi'nde TİSA yeni dönem kayıtları başladı. KOMEK bünyesinde geleneksel Türk İslam Sanatları alanında bir akademi olarak kurulan TİSA, İslam kültürünü yüzyıllardır ayakta tutan unsurların en önemlilerinden olan sanat anlayışını sürdürmek ve bu alanda bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. TİSA, öğrencilere; tezhip, kalem işi, resim, musiki, hüsn-i hat alanında uzman hocalarla eğitim verirken bir yandan da Osmanlıca, Farsça, divan edebiyatı ve sanat felsefesi gibi alanlarda da yetkinleşmelerini sağlıyor. Öğrenciler, atölye çalışmalarına katılırken tarihi ve mimari yapılarda uygulama çalışmaları da yapabiliyor. Bu sayede dersleri sadece teknik yönleriyle değil, sanat yönleriyle de işleyerek farklı açılardan sanatsal bakabilme imkanı kazanıyor. Ön kayıtları 13 Aralık tarihine kadar www.komek.org.tr adresinden alınacak TİSA'da adaylar, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek mülakat sonucuna göre kesin kayıt hakkı kazanacak. TİSA'da 5 ana branş ve 4 alt branşta karma modelle eğitimler gerçekleştirilirken; ana branşlardan herhangi birini tercih eden bir öğrenci, alt branşların tamamını almakla sorumlu oluyor. Ana branşlar; musiki, hüsn-i hat, tezhip, resim, kalem işi. Alt branşlar ise sanat felsefesi, Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Klasik Türk Edebiyatından oluşuyor.