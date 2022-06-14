Tiyatroya yolculuk projesi ile çocuklar tiyatroyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Tiyatroya Yolculuk” projesi ile 31 ilçeye bağlı mahallelerdeki çocukları tiyatroyla buluşturarak kültür hayatına katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tiyatronun her yaştan insanın yaşamına katkı sağlayan kültürel bir araç olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin bu yönde gelişimine önem verdiklerini söyledi. “Tiyatroya Yolculuk” projesi çerçevesinde ilçelerde yaşayan çocukları ilk kez tiyatro ile buluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, “Merkeze getirdiğimiz minik öğrencilerimiz Konya Şehir Tiyatro'muzun hazırladığı Küçük Kara Balık ve Pati Kardeşliği oyunlarını izledi. Bu sayede mahallelerimizdeki binlerce yavrumuzu tiyatroyla buluşturduk. Keyifle oyunları izleyen öğrencilerimiz daha sonra Konya Bilim Merkezi gezisine katılarak bilimle de tanışmış oldu. Bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de çocuklarımızın kültürel ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamayı devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla yaşadıkları ilçeden Konya'ya gelen ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile ilk kez tiyatroyla buluşan çocuklar ise oyunları çok sevdiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.