Tohumdan Fidana Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi proje destek programı kapsamında Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) işbirliği ile düzenlenen "Minik Ellerde Büyük İşler Tohumdan Fidana" projesinde ödüller sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi ve Konya Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği işbirliğinde Orman Bölge Müdürlüğü ve Selçuklu İlçe Müdürlüğü destekleri ile insan ve çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla yapılan " Minik Ellerde Büyük İşler Tohumdan Fidana" projesinin 3. yıl ödül töreni düzenlendi. Selçuklu Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen Tohumdan Fidana Projesinin 3. yıl ödül törenini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden AKÇED Başkanı Mehmet Teker gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Kasım ayında tohumlarımızı, toprak ve saksılarımızı dağıttığımızda bu kadar büyük bir coşku olacağını tahmin etmiyorduk. Gelen fotoğraflardan da gördüğümüz gibi çocuklarımız bu işe aşkla, şevkle sarıldılar. Tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim tek bir amacımız var. Peygamber Efendimiz 'Elinizde bir fidan varsa, kıyamet koptuğu an dahi olsa onu muhakkak dikin' diye bize tavsiye ve emri var. Biz bunun peşinde koşuyoruz. Amacımız bu farkındalığı oluşturmaktı ve onu başardık. Projenin 3 yıldır başarı ile sürdürülmesinde emekleri olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) İl Temsilcisi ve proje koordinatörü Muhammed Ali Demirhan da, proje ile ilgili bilgiler paylaştı. ÇEKUD olarak 8 ilde birçok sosyal sorumluluk projesini sürdürdüklerini ifade eden Demirhan, "Tohumdan Fidana Projemize katkı sağlayan başta Selçuklu Belediyesi olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Projemiz 7 ay önce başlayan uzun soluklu bir proje ve 67 okulumuzdan 13 bin civarında çocuğumuz bu projemize katıldı. Fidanları özenle okullarında ve evlerinde büyüttüler. Tüm çocuklarımızın yanı sıra ailelerin ve öğretmenlerimizin ellerine sağlık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tohumdan Fidana yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül ve sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışmada birinci olan öğrenciler fotoğraf makinesi, ikinciler tablet, üçüncüler de bisiklet ile ödüllendirildi. Tohum Günlüğü kategorisinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu isimler oluştu; 1. Zeynep Esra Köse - Özel Türmak İlkokulu, 2. Ahmet Mert Eker - Şehit İbrahim Betim İlkokulu, 3. Simav Günday - Özel Esentepe İlkokulu. Fidan Yarışması kategorisinde dereceye giren öğrenci ve okullar ise, 1. Sümeyye Çalışkan - İhsaniye İlkokulu, 2. Hatice Ebrar Gökgöz - Fethiye Onsun İlkokulu, 3. Elif Naz Yılmaz - İsabet Okulları olarak belirlendi.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül törenine, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Çakar ve Mehmet İnançlı'nın yanı sıra AKÇED Mehmet Teker, ÇEKUD İl Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Muhammed Ali Demirhan, İrfan Der Başkan Yardımcısı İsmail Tosun, Orman İşletme Müdürü Mehmet Mustafa Dağdelen, Konya Orman Fidanlık Müdürü Alparslan Ünsal, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.