TOKİ Sosyal Konut Projesi ön kayıtları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ arasında imzalanan protokol sonrası 3+1 ve 2+1 konutlar için ön başvurular başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyhekim Hastanesi civarı Ardıçlı Mahallesinde yapılacak sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşların konut edinmesini kolaylaştırdıklarını belirterek, Konya'ya sosyal konutları kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Sosyal hayatın yanı başında, ulaşım problemi olmayan iyi bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Toplu Konut İdaresi tarafından belirlenen tarihler çerçevesinde 11-22 Mart tarihleri arasında vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya başlandı. Emekli vatandaşlarımız 25 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlarımız 8-12 Nisan, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan tarihlerinde başvuru yapabilecekler. Konya Organize Sanayi Bölgesinde çalışanları için ise 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ayrıca talep toplama ve değerlendirme organizasyonu yapılacak. Hayırlı olsun” dedi.

Detaylar www.konya.bel.tr adresinde

2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade yapılacak. 2+1'lerin tahmini satış fiyatının 159 bin 600 lira, 3+1'lerin tahmini satış fiyatının 243 bin 200 lira olduğu konutlar için banka şubelerine başvuru yapmadan önce Konya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ön başvuru belgesi alarak, Karatay, Meram ve Selçuklu Halk Bankası şubelerine gidilmesi gerekiyor.

Konya merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde en az bir yıldır oturanların başvurabileceği sosyal konutlarla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.