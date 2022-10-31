Torku Bisiklet Takımı Alanya'da madalyaları topladı

Torku Şekerspor Bisiklet Takımı sezonun kapanış yarışında 5'i altın olmak üzere 10 madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Bisiklet Yol Yarışı 29-30 Ekim tarihlerinde 30 takım ve 500 sporcunun katılımıyla yapıldı. Sezon kapanış yarışında Torku Şekersporlu sporcular topladıkları madalyalar ile dikkatleri üzerine çektiler. Torkulu Bisikletçiler 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın yanı sıra bir genel klasman 2'inciliği, 2 genel klasman 3'üncülüğü elde etti. Torku Şekerspor ayrıca takım halinde ise bir takım genel klasman 2'inciliği ve bir takım genel klasman 3'üncülüğü kazandı.

Alanya Sezon Kapanış 8. Etap Yol Yarışlarında Torku Şekerspor Bisiklet Takımının aldığı dereceler ise şu şekilde: Genç Erkeklerde Ramazan Yılmaz Yol Yarışında 1., Kriteryum Yarışında 1., Sezon Genel Klasmanında 1., Takım Genel Klasmanlarında 3., Genç Bayanlarda Fatma Nur Doğan Yol Yarışında 1., Kriteryum Yarışında 1., Genel Klasmanda 1'.,Takım Genel Klasmanında 2., U-15 Bayanlarda Emine Adanalı Yol Yarışında 2., Kriteryum Yarışında 1. Genel Klasmanda 1., Defne Kadıoğlu Yol Yarışında 3. Genel Klasmanda 3., U-17 Bayanlarda Sude Nur Satıcı Genel Klasmanda 2., U-15 Erkeklerde Furkan Duran Genel Klasmanda 3. oldu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, başarılı genç bisikletçileri tebrik ederek, "Genç bir bisiklet takımına sahibiz ama gençlerimiz bizi hep başarıları ile sevindirdi. Türk bisiklet sporu adına gelecek vadeden sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Konya ve ülkemiz sporuna katkı vermek bizleri onurlandırıyor" şeklinde konuştu.