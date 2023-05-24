Torku Şeker Spor gümüş madalya ile dönüyor

Torku Şeker Spor'un Paralimpik sporcusu Emine Seçkin, Bahreyn'deki turnuva da gümüş madalya kazandı.

17-23 Mayıs tarihleri arasında Bahreyn Manama da yapılan Uluslararası Para Badminton Turnuvasında Torku Şeker Spor'un bedensel engelli sporcusu Emine Seçkin, Hintli partneri ile finale kaldı. Çekişmeli geçen karışık çiftler finalinde Seçkin ve partneri, Belçika ve Hong Kong'lu rakiplerine yenilerek ikinci oldu. Paris Olimpiyat oyunlarına puan veren Bahreyn Uluslararası Para Badminton Turnuvasında gümüş madalya kazanan Torku Şeker Spor'un bedensel engelli sporcusu Emine Seçkin, WH2 tek kadınlar müsabakasında ise Çinli Olimpiyat şampiyonuna çeyrek finalde elendi.

Paralimpik oyunlara katılabilmek için her turnuvadan ve maçtan mutlaka puan çıkarmak zorunda olduğunu ifade eden Emine Seçkin, "Ülkeme ve kulübüm Torku Şeker Spor'a madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Hedefim, ülkemizi ilk olarak temsil ettiğim Tokyo Paralimpik oyunların ardından Paris Paralimpik oyunlarda da temsil etmektir. Bu yüzden de çok çalışıyorum. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.