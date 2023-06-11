Torku Şeker Spor'da milli gurur

Güreş milli takımı Arnavutluk'ta, Para Badminton milli takımı Kanada'da ülkemizi temsil edecek.

Hafta içinde hem Güreş milli takımı, hem de Para Badminton milli takımı, Uluslararası turnuvalara katılacak. Torku Şeker Spor kulübü Arnavutluk'un Tiran şehrinde yapılacak olan U17 Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasına 2 sporcu ve bir antrenör verdi. Torku Şeker, Kanada'nın Ottowa şehrinde yapılacak olan Paralimpik oyunlarına ise bir antrenör ve bir sporcu gönderdi.

Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Torku Şeker Spor'un bundan sonra da milli takımlarda adını sıkça duyuracağını ifade ederek, "Amatör branşlara verdiğimiz önem ve destek meyvelerini vermeye devam ediyor. Hem Güreş hem de Para Badminton branşında sporcu ve antrenörlerimizin milli takımlara çağrılması bizler için gurur vericidir. Sporcularımızın ve milli takımlarımızın ülkemize madalyalarla döneceğine inanıyorum. Tüm milli takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam ise, alt yapıya verdikleri önemin karşılığını madalyalar ile aldıklarını belirterek, "Yıldız Güreşçilerimiz 2023 yılına altın madalya ile başlamışlardı. Şimdi milli forma ile Avrupa Şampiyonasında mücadele edecekler. Oradan da madalya ile döneceklerine inanıyorum. Onursal başkanımız PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun verdiği destekle başarılarımıza yenilerini eklemek için çalışıyoruz" dedi.

İlk sınav Güreş'te

U17 Grekoromen Güreş Erkekler Avrupa Şampiyonası 12-18 Haziran tarihleri arasında Arnavutluk-Tiran da yapılacak. Milli takımımız, 30 sporcu ile mindere çıkacak. Turnuvaya oldukça iddialı hazırlanan millilerde hedef şampiyonluklarla Arnavutluk'un Tiran şehrini İstiklal Marşımızla inletmek olacak. Geçtiğimiz Nisan ayında Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonasında 2 altın madalya kazanan Torku Şekersporlu Güreşciler Halil Çınar ve Ömer Altaş'da milli forma ile madalya arayacak. Şampiyonada Torku Şeker Spor kulübünden 51 kg'da Ömer Altaş, 60 kg'da ise Halil Çınar ülkemizi temsil edecek. Torku Şeker Spor Antrenörü Soner Sucu ise milli takım kafilesinde antrenör olarak görev yapacak. Sucu, Ankara Eryaman'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi kampında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, Tiran'daki Avrupa Şampiyonasından milli takım olarak çok sayıda altın madalya ile döneceklerine inandığını söyledi.

Badminton'da hedef olimpiyatlar

Para Badminton milli takımı ise 14-18 Haziran tarihlerinde Kanada'nın Ottawa şehrinde yapılacak olan Paralimpik oyunlara puan veren Uluslararası Para Badminton turnuvasına katılacak. Turnuvada ülkemizi Torku Şekerspor sporcusu Emine Seçkin temsil edecek. Milli takım antrenörlüğünü ise Ahmet Bozdam yapacak.

“Madalya kazanmak için her şeyi yapacağım”

Son olarak Bahreyn'den gümüş madalya ile dönen Emine Seçkin, Olimpiyat yolunda çok önemli bir turnuvaya çıktığını ifade ederek, "Başarılı olmak ve madalya kazanmak için her şeyi yapacağım. Ülkemi ikinci kez Paralimpik oyunlar da temsil etmek istiyorum. Bahreyn'de 2.oldum. Kanada'daki bu turnuvada alacağım derecelerin puanı daha yüksek. Bu yolda beni hep destekleyen Federasyonuma, Torku Şekerspor kulübüme ve Onursal Başkanımız Ramazan Erkoyuncu'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.