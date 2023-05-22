Torku Şeker Sporlu kız bisiklet takımı şampiyon oldu

Etap Puanlı yol yarışlarında Torku Şeker Spor bisiklet takımı bayanlarda şampiyon olurken, erkekler kategorisinde 2'inciliği elde etti.

Balıkesir'in doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesinde Türkiye'nin en geniş katılımlı bisiklet yarışmaları 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Torku Şeker Sporlu kız ve erkek bisikletçiler, ferdi klasmanda 2 ikincilik, bir üçüncülük elde ederek, turnuvaya katıldığı iki kategoride de takım halinde kürsüye çıkmayı başardı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışlarına U-17, U-15, U-12 kategorilerinde kız ve erkek toplam 314 sporcu katıldı.

U17 Yıldız Erkekler Kriteryum yol yarışında Kocaeli Öncü Gençlik Spordan Arda Uzel 1. , Torku Şeker Spordan Mehmet Mayda 2.oldu. Torku Şeker Spor kulübü, aynı kategoride Furkan Duran ve Furkan Kılınç'ın da puanlarıyla U17 Erkeklerde takım halinde 2.'lik kürsüsüne çıktı. U17 Takım birinciliğini Taşkent Gençlik ve Spor Kulübü, 3.'lüğü ise Selçuklu Belediye spor elde etti. Dereceye giren 3 Konya takımına kupalarını Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay verdi.

U17 bayanlarda şampiyon Torku Şeker

U 17 Bayan Kriteryum yol yarışında Pamukkale Su Sporları Kulübünden Hatice Buse Ertekin 1. olurken, Torku Şeker Spordan Emine Adanalı 2.oldu. Torku Şeker Spor, Defne Kadıoğlu ve Rabia Şimşir'in de puanlarıyla U17 Bayanlar Kategorisinde Takım Şampiyonluğunu kazandı. Birinci olan Torku Şeker Spor'a, 2.Giresun Spor Lisesi ve 3.Giresun Gençlik Spor Kulübüne kupalarını, Sındırgı Belediye spor Kulüp Başkanı Tufan Gürlek takdim etti.