Torku Şekerspor'lu milli sporcu 2 altın madalya kazandı

Torku Şekerspor'un milli sporcusu Emine Seçkin, Kanada'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'ndan 2 altın madalya ile döndü.

Dünya'nın ilk 12 sıralamasındaki sporcuların katılabildiği turnuvaya Türkiye'den bu kriteri sağlayan tek bir sporcu dahil oldu. 14-18 Haziran tarihlerindeki Uluslararası Para Badminton Turnuvasına Emine Seçkin ve antrenörü Ahmet Bozdam katıldı. Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına katılım için yüksek puan veren Kanada Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda Torku Şeker'in başarılı milli sporcusu Emine Seçkin, zorlu gruptan çıkarak rakiplerini bir bir eledi ve şampiyonluğu kazanmasını bildi. Emine Seçkin Türkiye'yi temsil ederek, hem teklerde hem de karışık çiftlerde 2 altın madalya aldı. Seçkin, olimpiyatlar için çok önemli puan alarak dünya sıralamasında 4. sıraya kadar yükseldi.

Seçkin, çok zorlu bir gruptan başarı ile çıktığını belirterek, “Bu turnuva Paralimpik Olimpiyat oyunlarına yüksek puan veren önemli bir turnuvadır. İyi bir çalışma dönemi geçirdim. Sonuçta da başarımızı 2 altın madalya ile taçlandırdık. Ülkeme ve kulübüme bu başarıyı kazandırdığım için çok gurur duyuyorum. Şimdi önümde yine yüksek puanlı bir İngiltere turnuvası var. O turnuvaya da çok iyi hazırlanarak başarılı olmak istiyorum. Bu konuda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemi temsil edip orada madalya kazanmak için de tüm planlamaları antrenörüm Ahmet Bozdam ve federasyonumuz ile birlikte yapıyoruz. İnşallah bu yolu önemli başarılarla tamamlayacağız” diye konuştu.