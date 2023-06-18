Torku Şekersporlu pedallardan üç şampiyonluk

Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Yol Bisikleti Yarışında, Torku Şekersporlu pedallar iki Türkiye Şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü ve takım şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Afyonkarahisar'da yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 4 kategoride düzenlenen şampiyonaya, 278 sporcu katıldı. Yarışlarda, yol ulusal Türkiye şampiyonluğu hem de saate karşı ulusal Türkiye şampiyonluğu ünvanını Torku Şekersporlu sporcular kazandı.

Torku'dan 2 altın madalya

İlk gün zamana karşı yapılan yıldızlar yol yarışında Torku Şekersporlu Mehmet Mayda Türkiye şampiyonu oldu. Mayda, altın madalya kazanırken, aynı yarışta takım arkadaşı Furkan Kılınç Türkiye üçüncülüğü ile bronz madalya elde etti. İkinci gün Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolundaki uzun yol yarışı U-12, U-15, U-17 ve master kategorilerinde yapıldı. U 17 kategorisinde birinci olan Furkan Kılınç Türkiye şampiyonu oldu.

Takım şampiyonluğu Torku'nun

Şampiyonayı 2 altın 1 bronz madalya ile tamamlayan Torku Şekerspor Kulübü, takım sıralamasında da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Bisiklet Federasyonunun önemli şampiyonalarından biri olan Türkiye Yol yarışlarında 3 şampiyonluk elde ettiklerini belirten Torku Şekerspor Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, "Balıkesir'de takım halinde ikinci olmuştuk. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Afyonkarahisar'da ulusal şampiyonluk formalarını kazanan sporcularımız Mehmet Mayda ve Furkan Kılınç'ı tebrik ediyorum. Zamana karşı yol yarışında altın madalya ve bronz madalya; uzun yol yarışında da altın madalya kazanmanın gururunu yaşadık. İki yarışta da birinci olduk. Bu başarı takım halinde Türkiye şampiyonluğunu da getirdi. Bizlere her zaman destek olan kulüp yöneticilerimize ve fahri başkanımız, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkür ediyorum" dedi.