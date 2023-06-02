Torku'dan Hatay'daki okullara süt dağıtımı

Torku, etkinlik çerçevesinde Hatay'a yaklaşık 5 bin koli süt gönderdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) almış olduğu kararla 1 Haziran tarihi Dünya genelinde Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde, sütün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle, depremden en fazla etkilenen illerdeki çadır kent ve ilkokullara süt dağıtımı gerçekleştirildi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ve iştirakleri olarak deprem bölgesine yardımların ve desteklerinin sürdüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe de kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

3 çeşit sütün Panagro tesislerinden paketlenerek Hatay İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne gönderildiğini belirten Başkan Ramazan Erkoyuncu, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki ilkokul öğrencilerimize dağıtılmak üzere süt talebi gelince tabii ki duyarsız kalmadık. Etkinlik çerçevesinde Hatay Arsuz, Kumlu, Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Hassa ve Defne ilçelerindeki çadır kent ve ilkokullara süt dağıtmak görevimizdi. Torku Süt, Miniki Süt Çilekli ve Miniki Süt Muzlu çeşitlerimizden kolilerimizi hemen gönderdik. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğu süt dağıtımına böylece yaklaşık 5 bin koli ile destek olduk” dedi.