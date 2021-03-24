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Toros Dağlarında yağışlar sonrası akan sular görsel şölen oluşturdu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinden akan yağmur suları görsel bir şölen sundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinden akan yağmur suları görsel bir şölen sundu.


Seydişehir ilçesi Kuğulu Park Mesire Alanının Toros Dağlarının bulunduğu bölgede yaşanan yağışlar bölgede su birikmelerine yol açtı. ‘Gürlevik' adı verilen ve birikerek taşan suların basınçla patlayarak akmasıyla Toros Dağlarında güzel görüntüler oluştu. Toros Dağları ve Kuğulu Park, normal zamanlarında olduğu gibi yağış sonrası ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.

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