Toroslar'ın dağ keçileri sarp kayalıklarda görüntülendi

Dağ keçileri Toros Dağlarının Konya Antalya sınırında bulunan Seydişehir ilçesi bağlı Madenli Mahallesi kayalık alanların yüksek kesimlerindeki sarp bölgelerde doğaseverlerin objektifine yakalandı. Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin Beyşehir ve Hadim bölgesinden gelen ekipleri, Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinin bölgesini kontrol altında tutarak, korunmasını sağlıyor.

Öte yandan, çeşitli noktalara kurulan güvenlik kameraları ile yaban keçisi popülasyonunun olduğu bölgeler takip ediliyor.