İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon İl Jandarma Komutanının babası Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen’in Konya’da vefat eden babası Celil Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen'in Konya'da vefat eden babası Celil Şen son yolculuğuna uğurlandı.


Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen'in babası Celil Şen, Konya'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Celal Şen için merkez Karatay ilçesi Mengene Camisinde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şen'in cenazesi kılınan namazın ardından Çatalhüyük Mezarlığında defnedildi.


Celal Şen'in cenaze namazına ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.