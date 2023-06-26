Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu Göçeri Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.Ü. yönetimindeki 34 EVF 742 plakalı otomobil, Göçeri Mahallesi yakınlarında trafik levhasına çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve G.Ö. ekipler tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.