Trafolardan kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da elektrik direklerindeki trafoları sökerek içindeki alüminyum kabloları çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli mahallelerde ve devlet kurumlarından trafo hırsızlığı olaylarının yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşadığı bölgelerdeki şehir polis kameraları ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, Cemal E., Ramazan M., Ahmet G., Şaban A., Ferit K. ve Mesut K.'yi tespit etti. Piyasa değeri 100 bin lira olan trafoları çalan şüphelilerin kent merkezinde Ferit K. ve Mesut K.'nin hurdacılık yaptığı ve çalınan malzemeleri şüpheli şahıslardan aldıklarını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal E., Ramazan M., Ahmet G., Şaban A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ferit K. ve Mesut K. serbest bırakıldı.