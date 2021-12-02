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Trafolardan malzemeleri çalan şüphelileri JASAT yakaladı

Konya’da tarladaki sondaj kuyularına ait trafolardan hırsızlık yapan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da tarladaki sondaj kuyularına ait trafolardan hırsızlık yapan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Çumra ve Ereğli ilçesinde bulunan sondaj kuyularına ait trafolardan hırsızlık olaylarının artması üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında şüphelilerin bulunduğu araç takip sonucu Konya-Bozkır karayolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunan M.K.Z. (45), H.Z. (17) ve L.K. (20) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bagaj kısmında çalıntı olduğu değerlendirilen çok miktarda trafo malzemeleri ve trafo malzemelerinin sökülmesinde kullanılan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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