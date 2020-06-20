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Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı

Konya’nın Ereğli ilçesinde sulama kuyularındaki trafodan bakır elektrik tellerini ve trafo yağı çalan hırsızlık şüphelileri olay yerinde düşürdükleri telefon sayesinde yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama kuyularındaki trafodan bakır elektrik tellerini ve trafo yağı çalan hırsızlık şüphelileri olay yerinde düşürdükleri telefon sayesinde yakalandı.


Olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi Çavdarkili mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım alanlarında bulunan sulama kooperatifine ait sulama trafosuna giren hırsızlık şüphelileri olay yerinde telefonunu olay yerinde düşürdü. Zengen Jandarma ve Ereğli JASAT ekipleri ele geçirdiği telefon üzerinde yaptıkları kapsamlı çalışma sonrasında şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Trafodan 15 metre uzunluğunda bakır elektrik telini ve 250 litre yağı çalan hırsızlık şüphelileri T.C. ve A.C jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ereğli cezaevine gönderildi.

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