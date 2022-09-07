Traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktörle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Ereğli- İvriz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (58) yönetimindeki 42 ACA 723 plakalı traktör, karşı yönden gelen Burak Sarpkaya (32) idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri bir yaralıya kalp masajı yaparken, yaralı iki kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Burak Sarpkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Volkan Bardakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.