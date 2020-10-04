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Traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Karaman çevre yolu üzerinde Alhan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hamza Ünallar idaresindeki 42 J 7601 plakalı elma yüklü kamyon ile Ali Sani'nin kullandığı 42 EUB 65 plakalı çift römork takılı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Ünallar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken inceleme sonrası Ali Sani'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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