Traktör römorkuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. yönetimindeki 42 ESR 54 plakalı otomobil, R.Ş. yönetimindeki 42 AIA 686 plakalı çift römork takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü C.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü C.A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.